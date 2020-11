Covid Calabria, 397 nuovi contagi e 4 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 397 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 344.984 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 353.604 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono in totale 15.256, quelle negative 329.728. Questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 428 ricoverati (+3), 45 persone in terapia intensiva (+2), 4.536 guariti/dimessi (+191) e 254 morti (+4).