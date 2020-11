Lombardia e Piemonte verso zona arancione

Foto Fotogramma

Lombardia e Piemonte verso la zona arancione. Le due Regioni attualmente in zona rossa potrebbero passare già nei prossimi giorni alla fascia intermedia di rischio Covid, con conseguente allentamento di regole e misure. "Ci stiamo confrontando col Governo. Non so se partiremo il lunedì oppure già il sabato. Ma noi siamo pronti", ha detto ieri l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, soffermandosi sulle tempistiche dell'eventuale passaggio che dovrebbe essere richiesto domani dalla Lombardia.

"Lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. E' giusto che si possa il prima possibile iniziare una riapertura lenta, graduale, che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità, perché non dobbiamo ricadere a breve in un'altra situazione di criticità, ma è giusto farlo", ha sottolineato Gallera.

"Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza. In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati di ieri della Regione, dove il rapporto tra positivi e oltre 42mila tamponi è di circa il 12%. "Risultato di sacrifici e responsabilità che ci avvicina ad un allentamento delle misure. Teniamo alta la guardia", ha aggiunto il governatore lombardo.

Lombardia verso zona arancione, Gallera: "Oggi quasi zona gialla"

Coronavirus Lombardia, 5.173 contagi e 155 morti: il bollettino

Ottimista sul possibile allentamento delle misure è anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. "Il Piemonte sta uscendo dalla zona rossa, tra pochi giorni saremo arancioni", ha detto ieri a chiare lettere Cirio. "Io penso che saremo arancioni tra l'1 e il 3 dicembre perché l'Rt quando andammo in zona rossa era 2.16 e nell'ultimo report di venerdì era di 1.1. Questo -ha sottolineato- significa che il contachilometri del contagio ha rallentato e rallentato molto".

Zona arancione, le regole per le regioni