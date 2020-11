Atac sempre più green, presentato prototipo bus ibrido

E' arrivato a Roma il primo bus ibrido della flotta Atac. Il mezzo - un Mercedes Citaro Hybrid - è stato presentato dalla sindaca Virginia Raggi, dall'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, dall'Amministratore Unico di Atac Giovanni Mottura e dai vertici di di Daimler Buses - EvoBus Italia, l’AD Heinz Friedrich, il Direttore Commerciale Clienti Pubblici Michele Maldini e il Key Account Manager Gianluca Selvaggi. Si tratta del prototipo dei 100 bus ibridi che a partire dall'estate entreranno in servizio arricchendo la flotta "green" di Atac.

I mezzi ibridi sono stati acquistati da Atac in autofinanziamento, quindi con risorse proprie ricavate dalle economie di gestione. I nuovi mezzi contribuiranno non solo al rinnovo del parco Atac, ma anche al miglioramento ambientale, visto che andranno a sostituire mezzi euro 3 in servizio ormai da oltre 10 anni, con una riduzione di almeno il 50% delle emissioni inquinanti.

I 100 mezzi in arrivo sono autobus classe I urbani da 12 metri ibridi con motorizzazione diesel euro 6, tutti dotati di cabina protetta, climatizzazione e pedana manuale per i portatori di disabilità e di tutti gli standard degli impianti tecnologici installati sulle ultime forniture, fra i quali il conteggio dei passeggeri in salite e discesa e il sistema di videosorveglianza, antincendio e monitoraggio satellitare. E’ prevista inoltre la manutenzione in full service dei mezzi per 10 anni.