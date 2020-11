Coronavirus Abruzzo, oggi 510 contagi: i dati

Foto Fotogramma

Sono 510 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 17 morti.

Sono complessivamente 26.526 i casi positivi al Covid 19 nella Regione dall'inizio dell'emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 37 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Chieti. Dei 17 nuovi decessi, 12 sono avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl). Il totale delle vittime sale a 868 (di età compresa tra 61 e 95 anni.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 8097 dimessi/guariti (+267 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17561 (+227). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 398.946 test (+4195). Sono 689 (-5) i pazienti ricoverati in terapia non intensiva e 74 (invariato rispetto a ieri) quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 16.798 (+232) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.