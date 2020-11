Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo

Fotogramma

Le ultime news sull'emergenza Coronavirus in Italia e all'estero. Le misure in vista di Natale, il dibattito sullo sci. Zone rosse e arancioni, i prossimi provvedimenti del governo. Le novità sui vaccini, i pareri degli esperti, i bollettini dei contagi.

ORE 08.16 - Sull'epidemia di coronavirus in Italia "ci possiamo aspettare ancora qualche giorno di sofferenza poi vedremo diminuire questa tristissima curva di letalità. Superato il picco? Sembrerebbe di sì, abbiamo dei dati variabili a seconda delle regioni ma in generale sembra che stiamo andando piuttosto bene". Così il direttore aggiunto dell'Oms e membro del Cts Ranieri Guerra, ospite in collegamento stamani di Agorà.

ORE 07.29 - La Germania ha superato un milione di casi di Covid-19. Lo ha reso noto l'istituto Robert Koch, che monitora l'andamento della pandemia nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22.806 nuovi contagi, per un totale di 1.006.394 infezioni. I morti sono 15.586, con un aumento di 426 decessi rispetto a ieri.

ORE 07.26 - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la consegna del vaccino anti-Covid inizierà la "prossima settimana". Parlando con le truppe Usa oltre oceano in occasione del Giorno del Ringraziamento, Trump ha precisato che i primi a ricevere il vaccino saranno personale sanitario e anziani.

ORE 06.58 - Nuovo Dpcm sul tavolo e nuovo incontro, oggi alle 10.30, per il premier Conte e i capidelegazione su misure e regole da stabilire per il Natale in arrivo. Ma anche il possibile passaggio di Lombardia e Piemonte da zona rossa a zona arancione al vaglio del ministro Speranza. Questo quanto sarà discusso dall'esecutivo in giornata.