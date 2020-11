Covid Lazio, oggi 2.276 nuovi casi: il bollettino

Foto Afp

Sono 2.276 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 69 morti. La stima del valore Rt rimane stabile sotto a 1 (0,8), secondo quanto comunicato dall'assessorato alla Sanità. Si registra, inoltre, un numero record di guariti (+1.576).

"Il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì del mese di novembre abbiamo 423 casi in meno", rimarca l'assessore Alessio D'Amato.

"Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati", aggiunge D'Amato.