Covid Lombardia, 5.389 contagi e 181 morti: il bollettino

Sono 5.389 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 181 morti che portano il totale a 21.393 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Risale leggermente il rapporto tra tamponi e nuovi positivi, che si porta al 13,1% dal 12,8% circa di ieri. Il numero dei tamponi processati è 40.931. In Lombardia diminuiscono i ricoverati per Covid-19 sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9) considerando il saldo tra dimessi e nuovi ingressi. Sono oltre 15mila, invece, i guariti e i dimessi. In tutto ci sono 925 pazienti in rianimazione, negli altri reparti 7.869.