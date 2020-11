Covid Toscana, 1.117 nuovi casi: il bollettino

Fotogramma

Sono 1.117 i nuovi casi da Coronavirus in Toscana, secondo il bollettino reso noto oggi. A diffondere il dato aggiornato dei contagi. su Facebook, il presidente della Regione, Eugenio Giani

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.117 su 15.081 tamponi molecolari e 3.263 test rapidi effettuati", ha scritto Giani, che pubblica una foto di operatori sanitari in un reparto di terapia intensiva e scrive: "Continuiamo a rispettare le regole, non vanifichiamo il duro lavoro svolto da Fabiana in terapia intensiva al San Giuseppe di Empoli e da tutte le donne e gli uomini della sanità".

Ieri sera Giani durante una diretta Facebook ha detto: "La regione ha raggiunto dati che ci possono far chiedere la zona arancione e prima di Natale la zona gialla. i risultati oggi ci portano a dire che sono 1300 i positivi nelle ultime 24 ore, la metà degli ultimi giorni di ottobre e dei primi giorni di novembre. Entro il fine settimana arriveremo intorno ai 7000-8000 contagiati. Il nostro Rt è 1,2, un altro dato che ci porta a pensare a qualcosa di positivo cosi’ come ben 97 Comuni senza contagi nelle ultime 24. C’e’ un unico dato triste, i morti: 67. Sono molti".