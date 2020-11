Maradona, a Napoli ecco autocertificazione 'rendo omaggio al Pibe'

(Adnkronos)

Spunta anche l'autocertificazione "per rendere omaggio al Dio del calcio" tra le migliaia di cimeli lasciati ai piedi della Curva B dello stadio San Paolo di Napoli, meta di pellegrinaggio per i tifosi napoletani dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona.

Qualcuno, sentendosi evidentemente in difetto nel recarsi al San Paolo nonostante le restrizioni previste dalla zona rossa vigente in Campania, ha provveduto a stampare l'autocertificazione scaricata dal sito del Ministero dell'Interno, inserendo come destinazione lo "stadio 'Maradona'", anticipandone così l'intitolazione decisa dall'Amministrazione comunale di Napoli. Nello spazio destinato alla giustificazione dello spostamento, scrive: "Per rendere omaggio al Dio del calcio".