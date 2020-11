Nuovo Dpcm, Zaia: "Venga scritto con Regioni"

"Il prossimo Dpcm venga scritto con le Regioni". Lo ha detto nel corso della conferenza stampa sull'emergenza coronavirus il governatore del Veneto Luca Zaia, che ora spera per la Regione in una "conferma della zona gialla" dopo l'annuncio di un lieve calo dell'indice Rt.

"Anche se di poco l'Rt in Veneto sta scendendo ancora. Siamo scesi ancora - ha spiegato - ma non è finita, abbiamo la preoccupazione per la pressione dei ricoveri ospedalieri".