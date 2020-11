Piemonte zona arancione, l'annuncio di Cirio

Foto Fotogramma

"Il passaggio" del Piemonte "in zona arancione è un passo che ripaga gli sforzi fatti ma proprio perché gli sforzi non vengano vanificati abbiamo previsto misure regionali che adotterò con un'ordinanza insieme a quella del ministro Speranza". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio a Sky Tg24.

"Per esempio - ha spiegato - per i centri commerciali prevediamo misure molto rigorose per evitare l'assembramento così come per le altre attività che è giusto che riaprano ma sempre in un regime di sicurezza".