Report covid, 17 Regioni superano soglia critica ricoveri

(fotogramma)

Allerta ricoveri in 17 regioni, che hanno superato almeno una soglia critica. Nonostante la frenata di Covid-19, "sono state riportate allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali in quasi tutte le Regioni o Province autonome", segnala la bozza del report di Istituto superiore della sanità e ministero della Salute, sul monitoraggio dell'andamento dell'epidemia in Italia. L'analisi è relativa al periodo 16-22 novembre, con dati aggiornati al 25.

Ebbene, "17 Regioni al giorno 24 novembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica o terapia intensiva. Nel caso si mantenga l'attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni o Province autonome hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese", si legge nella bozza.

Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è salito da 3.612 (17 novembre) a 3.816 (24 novembre), mentre il numero di persone ricoverate in aree mediche è passato da 33.074 (17/11) a 34.577 (24/11).

Sebbene poi la situazione sia "in miglioramento, permane una diffusa difficoltà nel mantenere elevata la qualità dei dati riportati al sistema di sorveglianza integrato sia per tempestività (ritardo di notifica dei casi rapportati al sistema di sorveglianza su dati aggregati coordinati dal ministero della Salute), sia per completezza. Il dato epidemiologico analizzato è relativo alla settimana 16-22 novembre, che al momento è il dato consolidato più recente disponibile. Come conseguenza questo può portare ad una sottostima della velocità di trasmissione e dell'incidenza". La "gravità della situazione epidemiologica", per quanto in miglioramento, "è caratterizzata da una incidenza elevata che determina un carico ancora eccessivo sui servizi sanitari".