Roma, Friedrich (EvoBus): "Con i nuovi bus ibridi flotta Atac più efficiente"

I Citaro Hybrid che entreranno in servizio nel 2021 nella flotta Atac "sono bus con la tecnologia più sostenibile e più efficace della nostra gamma, con le migliori emissioni Euro 6 e con consumi più bassi fino al 7%" rispetto ai modelli non elettrificati. Lo sottolinea all'Adnkronos Heinz Friedrich, CEO EvoBus Italia – Gruppo Daimler Buses, , a margine della presentazione del prototipo del primo bus ibrido della capitale. Ad alimentare il motore elettrico, ricorda, sono "supercaps con tecnologia a condensatore che si ricaricano durante la guida" e che quindi non richiedono assistenza ad hoc. E per un futuro sempre più sostenibile, aggiunge Friedrich, "nella nostra gamma futura c'è l'eCitaro, un autobus a motore completamente elettrico" che secondo Daimler potrà rivoluzionare l'elettromobilità.