Veneto, ordinanza Zaia: riaprono i grandi negozi

Nuova ordinanza per il Veneto firmata dal governatore Luca Zaia. L'annuncio è arrivato oggi nel corso del punto stampa sull'emergenza coronavirus nella Regione. "Oggi ho firmato una nuova ordinanza, che andrà in vigore già da domani: aprono tutti i negozi, anche quelli di medie e grandi dimensioni che in precedenza erano chiusi il sabato e la domenica, ma tutti con un limite di capienza, stabilendo la presenza di un cliente ogni 20 metri quadrati", ha spiegato il governatore.

Zaia ha spiegato che questa misura di sicurezza "consente infatti la riapertura al sabato delle strutture di medie e grandi dimensioni, anche oltre i 250 metri quadrati, come gli outlet. Questa ordinanza rimarrà in vigore fino al prossimo 4 dicembre. I centri commerciali invece -ha ricordato Zaia- rimangono chiusi il sabato e la domenica per effetto del Dpcm del governo". E il governatore del Veneto ha concluso: "La riapertura del sabato va intesa come un atto di responsabilità ma raccomando ai veneti di continuare a fare molta attenzione e di non creare assembramenti. E ricordo, che l'aver posto limiti alla capienza di consente di non chiudere tutto come avvenuto nel resto d'Italia".