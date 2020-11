Zona arancione per Lombardia, Piemonte e Calabria

Foto Fotogramma

"Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre". Lo comunica il dicastero.

Il ministro Speranza firmerà una nuova ordinanza "con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre", fa sapere il ministero di Lungotevere Ripa in una nota.

Per un'altra settimana quindi Campania e Toscana resteranno in zona rossa, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche in zona arancione.

