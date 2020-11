Allerta meteo oggi e domani, ecco dove

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Allerta meteo oggi e domani, 28 e 29 novembre, su Centro e Sud Italia. Una vasta struttura depressionaria, posizionata fra la Penisola Iberica e il Marocco, tende a spostarsi gradualmente sul Mediterraneo occidentale si legge sul sito della Protezione civile. La conseguente attivazione di un flusso di correnti meridionali ha portato, già da ieri, forti piogge sulla Sardegna. Oggi e domani la perturbazione interesserà tutto il Centro-Sud, ma con fenomeni più rilevanti, accompagnati da forti venti meridionali, su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta rossa per rischio idrogeologico su gran parte della Sardegna e allerta arancione sui restanti bacini. Valutata inoltre allerta arancione su tutto il territorio della Sicilia e sui versanti meridionali della Calabria. Allerta gialla sull’intero territorio della Basilicata e sui restanti settori calabresi.

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo sull'intero territorio. A partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di domani si prevedono "precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, venti temporaneamente forti dai quadranti orientali, soprattutto sulle isole e sul settore costiero nella prima parte della giornata, mare temporaneamente agitato, soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata".

La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti "di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine alle precipitazioni e al conseguente dissesto idrogeologico che in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".