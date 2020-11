Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo

Afp

ORE 09.17 - "Ho firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e le attività" in Toscana nel corso dell'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani. In base alla nuova ordinanza, spiega Giani, "sono consentiti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione: per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione in tutta la regione; in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica; per andare a trovare figli presso l’altro genitore; per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo; per l’attività di raccolta tartufi, funghi e pesca esclusivamente a titolo professionale fuori dal comune di residenza; per accudire gli animali allevati".

08.49 - Il coronavirus colpisce la tredicesima 2020. Nei prossimi giorni sarà la stragrande maggioranza dei pensionati a ricevere la tredicesima mensilità sul proprio conto corrente. Nel giro di qualche settimana verrà poi erogata anche ai dipendenti privati e a quelli pubblici. Complessivamente quest'anno arriverà nei portafogli di 16 milioni di pensionati e di 18 milioni di lavoratori dipendenti. L’importo complessivo di queste 34 milioni di gratifiche natalizie ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso. A calcolarlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre.

ORE 08.42 - "Bisogna fare i conti con la realtà: oggi ogni assembramento è un rischio e spostarsi da una regione all'altra può far ripartire il contagio" da coronavirus. Lo afferma Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria e componente del Cts (Comitato che si riunirà oggi per valutare i nuovi numeri del monitoraggio settimanale), a 'Il Messaggero', prima di pensare alle deroghe, tanto per il cenone di Natale quanto per gli spostamenti. "Sarebbe tutto possibile con una cultura sanitaria diversa - spiega - ma in Italia c'è ancora chi contesta l'uso della mascherina". D'altronde "se si sta a tavola mantenendo il distanziamento di un metro non cambia molto che si stia in 3 o in 8. Ma come si fa a valutare o ad imporlo se qui non si è neppure capito che il problema non è passeggiare in sé ma assembrarsi a Ponte Milvio, sul lungomare di Napoli o a Milano? Servirebbe più educazione sanitaria".

08.27 - "Ritengo sia improbabile che il prossimo gennaio si possa già iniziare con la somministrazione dei vaccini contro Covid-19, almeno non quelli prodotti da AstraZeneca e dall'Università di Oxford". È scettico Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, sulle previsioni forse un po' troppo ottimistiche circa la velocità con cui avremo a disposizione le prime dosi del vaccino Astrazeneca/Oxford, al cui sviluppo ha partecipato anche l'azienda Irbm di Pomezia. "Probabilmente aspetteremo un po' di più, specialmente dopo quest' ultimo pasticcio", aggiunge il farmacologo a 'Il Messaggero'.

ORE 08.07 - "State a casa il più possibile". Contea di Los Angeles, la più popolosa degli Stati Uniti. Qui le autorità chiedono agli abitanti di evitare le uscite non indispensabili. Nuove misure per tre settimane, a partire da lunedì e fino al 20 dicembre per contenere la diffusione del coronavirus. Vietati gli incontri, gli assembramenti di persone, in pubblico o in privato, al di fuori dei familiari con cui si vive. Unica eccezione, riporta il Los Angeles Times, riti religiosi e proteste.

07.32 - La Germania registra 21.695 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale a 1.028.089 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano anche di altri 379 decessi con il bilancio a 15.965 morti. In Germania sono circa 711.000 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

ORE 00.02 - Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione. Liguria e Sicilia in zona gialla. Da domani 5 regioni cambiano colore e adottano nuove regole in base all'ordinanza del ministro Roberto Speranza valida fino al 3 dicembre. Con il provvedimento "si dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre". Rimangono in zona rossa Campania e Toscana. L'ordinanza, anche in questo caso, è valida fino al 3 dicembre.