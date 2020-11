Covid, infermiera foto simbolo: "Preoccupatevi di non far Natale in ospedale"

"Grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o magari di non farli mai più, i pranzi". Lo scrive su Facebook Elena Pagliarini, l'infermiera dell'Asst di Cremona, diventata simbolo dell'impegno e della stanchezza degli operatori sanitari durante la prima ondata di Covid in Italia, dopo aver postato la foto che la ritraeva addormentata al Pc con la mascherina alla fine di un massacrante turno di lavoro.