Covid Lazio, oggi 2.070 nuovi casi: il bollettino

(Fotogramma)

“Oggi su oltre 28 mila tamponi nel Lazio (+4.197) si registrano 2.070 casi positivi (-206), 25 i decessi (-44) e 717 i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi scende a 7%. Aumentano i tamponi e calano i casi, i decessi e i ricoveri". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. In totale sono 89.262 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.352 ricoverati, 55 in meno di ieri, a cui si aggiungono 356 pazienti in terapia intensiva (1 in più di ieri) e 85.554 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 24.627, i decessi 2.309 e il totale dei casi esaminati è pari a 116.198.

Nella Asl Roma 1 sono 528 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventiquattro sono ricoveri. Trentanove i casi con link a casa di riposo Cassia Residence in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi in pazienti di 65, 66, 72, 73 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 413 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottanta sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi in pazienti di 80, 82 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 281 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 74 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 101 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 198 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi in pazienti di 53 e 70 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 113 i casi segnalati e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.

Nelle province si registrano 436 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 169 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi in pazienti di 73, 73 e 73 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si segnalano 115 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi in pazienti di 52, 62 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo sono 90 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi in pazienti di 52, 69, 80 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti, infine, si registrano 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi in pazienti di 83, 89 e 104 anni con patologie.