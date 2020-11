Covid, medici Roma: "Sì a shopping ma evitate assembramenti"

(Fotogramma)

"Siamo stati bravi, i dati nel Lazio sono buoni, ma questo non vuol dire assolutamente liberi tutti. Quindi sì allo shopping, ma nel rispetto delle regole base: mascherine, igiene e, soprattutto in questo caso, distanziamento. Evitate situazioni rischiose e se c'è particolare afflusso rimandate e andateci un altra volta". E' l'appello del presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, dopo le polemiche per gli assembramenti all'inaugurazione di un nuovo centro commerciale a Roma.

"E' fondamentale - sottolinea Magi all'Adnkronos Salute - il rispetto di queste regole che ci stanno permettendo di tenere bassi i numeri e al tempo stesso di avere un po' di mobilità. Certo, gran parte dell'economia soffre, ma ricordiamoci che prima ne usciamo, prima potremo riprendere una vita normale e ci potrà essere una ripartenza economica. Dunque - ribadisce - evitiamo di fare assembramenti. Dobbiamo essere prudenti, anche perché stiamo andando incontro all'inverno che favorisce il virus". Per Magi, "il calo dei ricoveri nelle terapie intensive e subintensive cominceremo a vederlo fra un po', perché sono l'effetto dei contagi di un mese fa. Prima si vedono gli effetti sui ricoveri normali. Sono infatti aumentati i guariti, il loro numero cresce in maniera costante. Se non diamo modo al virus di circolare nuovamente, lentamente, com'è successo prima dell'estate, la situazione dovrebbe tornare nella norma".