"Messa Natale in linea con misure, no Capodanno 2021 in piazza"

Natale 2020 senza assembramenti, anche nella messa della vigilia, e niente Capodanno 2021 in piazza. Nell'era covid, mentre il governo si appresta a varare il nuovo dpcm a dicembre, c'è una certezza: le feste non potranno essere normali, come sottolinea il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. "Ce lo stiamo ripetendo da settimane, il Natale 2020 sarà diverso dal solito. Non si attira mai sufficiente attenzione sugli assembramenti. Tutto quello che eravamo abituati a vedere per celebrare la fine dell'anno e l'inizio del segueente non potrà aver corso quest'anno. E' inimmaginabile e incompatibile con la situazione epidemica attuale e in generale con la pandemia. Non si può pensare di avere assembramenti nelle piazze per celebrare la fine dell'anno", dice riferendosi al Capodanno. "La stessa celebrazione religiosa del Natale dovrà essere resa compatibile con le misure già concordate con la Cei per evitare che tutto possa tradursi nella generazione di possibili focolai di trasmissione. Va segnalata l'unicità del Natale, lasciando al premier e ai ministri la sensibilità per trovare la situazione ideale per contemperare un rigore imprescindibile con l'attenzione agli affetti più cari".