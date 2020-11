Rosignano, esplosione in palazzina: donna ustionata

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna è rimasta ustionata a causa dell'incendio scaturito dall'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione, in una palazzina a Rosignano (Livorno), in via Trilussa. E' accaduto ieri sera, intorno alle 21. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. La donna, cinquantenne, con ustioni al volto e al corpo, è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Cecina (Livorno). I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.