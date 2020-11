Sondaggio: Fratelli d'Italia supera M5S, scende gradimento Conte

(Fotogramma)

Lega primo partito davanti al Pd, Fratelli d'Italia supera il M5S. Il premier Giuseppe Conte rimane il leader più apprezzato ma il gradimento cala. E' il quadro delineato dal sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. La Lega vale il 25,5% e aumenta il margine sul Partito Democratico, accreditato del 20,6%. Fratelli d'Italia sale al 15,9% e stacca il Movimento 5 Stelle, che scende al 15%. Tra i leader, rispetto ad un mese fa, il gradimento per Conte scende dal 58 al 55%. Quelle per il governo nel suo complesso cala dal 55 al 52%. Tra gli altri 'big', guida Giorgia Meloni (36%) davanti al ministro della Salute Roberto Speranza (35%) e a Matteo Salvini (33%).