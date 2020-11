Alluvione in Sardegna, Borrelli: "Tre morti"

"Purtroppo registriamo tre morti". E' l'ultimo bilancio del capo della Protezione civile Francesco Borrelli, impegnato in un sopralluogo in Sardegna dopo l'alluvione di ieri. "La macchina dei soccorsi era pronta" ma "l'evento è stato eccezionale" con oltre 600 millimetri di pioggia in sei ore. "Sono caduti oltre 600 millimetri di pioggia in sei ore, si è verificata una situazione eccezionale".

Maltempo in Sardegna, è ancora allerta