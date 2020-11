Roma, incidente auto-moto: muore donna di 53 anni

(Fotogramma)

Incidente mortale ieri nel comune di Mentana (Roma). Una donna di 53 anni alla guida di una Harley Davidson è morta in un frontale con un'auto su via Nomentana, all'altezza del civico 151. Alla guida della vettura, una Punto, un uomo di 58 anni. Trasportata dal 118, la donna è deceduta per le ferite riportate all'arrivo nell'ospedale di Monterotondo. L'uomo, illeso, è stato portato al Sant'Andrea per essere sottoposto ai controlli alcolemici e tossicologici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e quelli di Monterotondo per i rilievi.