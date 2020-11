Scuola, Azzolina: "Apertura domenica non percorribile"

Foto Fotogramma

"Il sabato tanti nostri ragazzi vanno già a scuola, in particolar modo al Sud, e la domenica non credo sia una strada percorribile. Non è quello che vogliono le famiglie, né gli studenti. E' stata una proposta per dare una mano ma non è percorribile". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a 'Live - Non è la d'Urso', su Canale 5.

Secondo Azzolina "la scuola è l'attività produttiva per eccellenza e comunque non esiste contrapposizione e con le attività produttive. E' interesse di un Paese civile che funzionino nel migliore dei modi".

A una domanda sulla Campania, la ministra ha ricordato che "è l'unica regione del Paese, forse anche di tutta Europa che ha le scuole chiuse da marzo, i bambini campani in questo momento non hanno gli stessi diritti di altri bambini del resto dell'Italia".

Quanto all'eventuale riapertura delle scuole a dicembre "al momento non è stata presa nessuna decisione", ha evidenziato Azzolina. "C'è una discussione in corso, non è un mistero che con molta gradualità voglia riaprire anche per i ragazzi che frequentano le superiori".