Bassetti: "Shopping sì ma cautela e rispetto regole"

(Fotogramma)

"Gli assembramenti vanno evitati, a maggior ragione quelli per lo shopping. Se proprio non c'è la possibilità, vanno date regole chiare per indossare la mascherina e osservare il distanziamento. Serve però far conciliare le due necessità che abbiamo oggi: non uccidere definitivamente l'economia ed evitare che lo shopping diventi un rischio di innescare la terza ondata. Acquisti sì, ma con cautela e rispetto delle regole. Vietare lo shopping e dire comprare online non è la soluzione". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e membro dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria. Nel weekend in molte città le vie del centro si sono riempite di folla per gli acquisti del Natale.

Folla per lo shopping, è allarme assembramenti: "Servono misure"