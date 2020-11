Coronavirus, Cammerata: "Raggi 'sposa' petizione per riapertura S. Giacomo"

"Dopo il ministro Speranza, anche il sindaco di Roma sposa la petizione per il San Giacomo. Sono contenta che Virginia Raggi abbia attenzionato la mia causa perché è in primis la causa di tutti i romani". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Anna Rita Cammerata, promotrice della petizione per la riapertura dell'Ospedale San Giacomo. "L'incontro con il sindaco di Roma, sabato scorso - ha aggiunto - è stata un'occasione per parlare di tante cose che riguardano la città. Non c'è stato timore di prendere atto di una serie di problematiche che è urgente che vengano affrontate e risolte, e di progetti che meriterebbero di vedere la luce".

Ed ha ricordato ancora: "il San Giacomo, come edificio storico culturale, non se la passa bene. Ho fatto notare al sindaco che può essere un pericolo anche per i cittadini. Finestre rotte, portone divelto, tetto fatiscente. La 'terapia' va somministrata al più presto in aggiunta ad un'emergenza sanitaria che non può più essere snobbata".

"L'impegno preso - ha proseguito Anna Rita Cammerata- è la promessa di riconfrontarsi sugli sviluppi prossimi futuri e sulle azioni da intraprendere per non lasciare che la petizione condivisa a gran voce, che ha raccolto migliaia e migliaia di firme, venga ignorata. Per quanto mi riguarda non lo permetterò mai continuando a segnalare la questione a tutte le istituzioni competenti e a chiunque abbia a cuore la sorte di questo Ospedale - ha concluso- perché mi sono sempre battuta, mi batto e mi batterò sempre per la mia città a qualunque costo".