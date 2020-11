Coronavirus Lazio, oggi 1.589 contagi: il bollettino

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 1.589 i nuovi casi di contagio da Coronavirus nel Lazio, secondo quanto reso noto nel bollettino di oggi. Si registrano altri 39 morti. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.061. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è sotto l'8%.

"E' il dato più basso del mese di novembre e per la prima volta Roma città scende al di sotto dei mille casi (947, ndr)", spiega l'assessore alla Sanità, Sergio D'Amato. "I risultati ci spingono a proseguire in questa direzione, non bisogna abbassare la guardia, ora non ripetere gli errori di questa estate", aggiunge.

Nel Lazio sono 90.201 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.384 ricoverati, a cui si aggiungono 350 pazienti in terapia intensiva e 86.467 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 27.212, i decessi 2.367 e il totale dei casi esaminati è pari a 119.780.