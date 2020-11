Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo

Fotogramma

Le ultime news sull'emergenza Coronavirus in Italia e all'estero. Il nuovo dpcm e le misure in vista di Natale, oggi in discussione. Zone rosse e arancioni, cosa cambia dopo i nuovi provvedimenti del governo. Le novità sui vaccini, i pareri degli esperti, i bollettini dei contagi.

ORE 08.56 - Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, mette in guardia gli americani e lancia l'allarme sull'andamento dell'infezione da Coronavirus, che "non farà registrare un'improvvisa inversione di tendenza". Al contrario, nelle prossime settimane "continueremo ad avere lo stesso tipo di cose. E forse potremmo avere un'ondata dopo un'altra ondata". Intervenendo su NBC, Fauci ha chiesto a quanti rientrano a casa dopo Thanksgiving di contribuire a contenere le infezioni indossando la mascherina e mantenendo la distanza sociale.

ORE 08.48 - Un blocco totale negli spostamenti fra regioni, anche fra le zone gialle, dalla settimana precedente il 25 dicembre fino al 6 gennaio. Questo, secondo il Corsera, quanto potrebbe prevedere il nuovo dpcm di Natale per scongiurare un aumento dei contagi nelle festività imminenti.

ORE 08.37 - "E' evidente che, se non si mantengono le precauzioni" necessarie a limitare la diffusione dei contagi da Sars-CoV-2, "non potremo che rivedere una situazione simile a quella che abbiamo già vissuto", arrivando cioè a una terza ondata di Covid-19. Per l'infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano Massimo Galli, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3, "è fatale che sia così".

ORE 08.23 - Sono 11.169 i nuovi casi di infezione da Coronavirus registrati in Germania. A riportare il dato è stato oggi il Robert Koch Institut. Il totale delle infezioni registrato nel paese è di 1.053.869, il numero dei decessi è salito di 125 fino a raggiungere il totale di 16.248.

ORE 08.16 - “Ho la posta elettronica invasa da messaggi di genitori che mi raccontano le difficoltà e i drammi dei loro figli. Non ci rendiamo conto che la nostra incapacità di trovare soluzioni al problema della scuola sta aiutando a costruire una generazione di ragazzi fragili ed insicuri”. Così, sul problema delle scuole chiuse a causa dell'emergenza Covid, Agostino Miozzo, che, in un'intervista con la Stampa, precisa che “sul ritorno a scuola non esprimo un pensiero personale ma quello del coordinatore del Cts che riflette il pensiero di tutti i colleghi del comitato e della comunità scientifica internazionale. Il diritto alla scuola dovrebbe essere un imperativo nel nostro Paese ma constatiamo ancora ritardi nell'organizzazione dei trasporti, nello scaglionamento degli orari piuttosto che nelle verifiche sanitarie”.

ORE 07.39 - “Siamo lontani dal cantare vittoria. Sarà necessario un Natale diverso, altrimenti crescerà di nuovo la curva”: Pierpaolo Sileri frena gli entusiasmi sull’attuale calo dei contagi da Covid. In un’intervista alla Stampa il viceministro della Salute avverte che “gli spostamenti tra Regioni dovranno essere limitati. È brutto dirlo, ma credo sia necessario. Dobbiamo ridurre le possibilità di contagio. Entro la fine di dicembre è verosimile che la maggior parte delle Regioni siano in fascia gialla e a quel punto sarebbero sufficienti i pranzi di Natale con dei positivi a tavola per rischiare una strage”.