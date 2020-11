Covid Italia, bollettino nero: 221 medici morti

(Fotogramma)

Si allunga ancora il bollettino dei medici morti durante la pandemia di Covid-19 in Italia. Sono 221 le vittime fra i camici bianchi: all'''elenco caduti' pubblicato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) si aggiungono Bartolomeo Borgialli, medico di famiglia in pensione, e Vito Roberto De Giorgi, anestesista anch'egli in pensione.