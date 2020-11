Covid Lombardia, 1.929 contagi e 208 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.929 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 208 morti che portano il totale a 21.855 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

Sono 7.433 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, in aumento di 33 unità nelle ultime 24 ore. I ricoverati in terapia intensiva sono 906, uno in meno di ieri. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono stati 8.940 nelle ultime 24 ore.