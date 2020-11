Gismondo: "Folla Milano? Non siamo riusciti a sensibilizzare"

Maria Rita Gismondo (Fotogramma)

La Lombardia è passata da zona rossa a zona arancione, con il conseguente allentamento delle misure anti Covid. Ma "vedere delle immagini di una Milano affollata già dal primo giorno di allentamento delle misure denota che purtroppo non siamo riusciti a sensibilizzare e a responsabilizzare la gente", ma "in parte è anche il segno di quella 'fatigue pandemica' che è proprio un atteggiamento che scatta quando le misure restrittive vengono prolungate per molto tempo". E' l'analisi di Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"Dobbiamo fare uno sforzo comunicativo enorme - spiega l'esperta all'Adnkronos Salute - affinché non vengano sprecati i risultati di misure che sono costate e che costano sia economicamente sia psicologicamente".