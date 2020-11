Pregliasco: "Ci aspettiamo terza ondata a gennaio"

"Cosa può succede in termini di contagio da Covid a gennaio? Una terza ondata, ce la aspettiamo per quella che è la storia delle precedenti pandemie. L'entità dipenderà da noi". Lo dice Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano, in collegamento con la trasmissione Tagadà su La7.

"Già questa seconda ondata è dipesa un po' da noi, da quanto abbiamo fatto o meglio non fatto durante l'estate", sottolinea il virologo, evidenziando come "in questo momento ogni contatto è un potenziale rischio".

In particolare, secondo Pregliasco, con l'aumento dei contatti durante le feste "c'è il rischio di incappare in un soggetto asintomatico e questo è l'elemento che dobbiamo continuare a ricordare".

"E' giusto riaprire -precisa-, perché bisogna dare un po' di fiato a un commercio che è stato e sarà devastato alla fine di questa storia. Ma usiamolo con il buon senso, che spesso non è così frequente".