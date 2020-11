Vaccino covid, Rasi: "Uno o due tra fine anno e gennaio"

(Afp)

"Il miglior vaccino? Quello che si riesce ad avere. Sono molto ottimista. Da qui a fine anno, massimo fine gennaio mi aspetto che un vaccino o due ci saranno". Così Guido Rasi, professore di Microbiologia all'Università Tor Vergata di Roma ed ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, questa mattina a 'Che Giorno è' su Rai Radio 1, sui vaccini in arrivo contro Covid-19.

"Mi auguro che inizierà presto la valutazione dell'Ema - sottolinea - Da lì vengono i dati reali. L'importante è che siano vaccini sicuri ed efficaci. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo".