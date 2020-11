Vaccino Covid, Viola: "Dati ci sono, è falso problema"

Foto Afp

"Mi unisco ai miei colleghi Guido Silvestri e Roberto Burioni, il problema dei dati dei vaccini è un falso problema, che i dati ci sono e saranno valutati con la massima accortezza da chi ha il compito di farlo. E che il vaccino basato su mRna non ci renderà 'Ogm' come dice qualcuno, né avrà effetti collaterali imprevedibili". Così Antonella Viola, immunologa e ordinaria di Patologia Generale dell'Università di Padova, in un post su Facebook ritorna sulle polemiche di alcuni colleghi in merito alla trasparenza dei dati sui candidati vaccini anti-Covid.

Crisanti: "Sulla base dei dati attuali non mi vaccino"

"Il vaccino stimolerà la produzione della proteina Spike, stimolerà il sistema immunitario a produrre gli anticorpi neutralizzanti contro il Sars-CoV-2 e si degraderà, cioè scomparirà dal nostro corpo. Le uniche sue tracce saranno gli anticorpi che ci proteggeranno, speriamo il più a lungo possibile".