Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo

Le ultime news sull'emergenza Coronavirus in Italia e all'estero. Il nuovo dpcm e le misure in vista di Natale, oggi in discussione. Zone rosse e arancioni, cosa cambia dopo i nuovi provvedimenti del governo. Le novità sui vaccini, i pareri degli esperti, i bollettini dei contagi.

ORE 10.41 - Il vaccino anti Covid-19 è "un 'bene comune', la cui produzione e distribuzione a favore di tutti i Paesi del mondo" non può essere lasciata alle leggi del mercato. E questa indicazione deve essere "un obbligo", a livello internazionale, per la politica. Così come le aziende farmaceutiche devono assumere la propria responsabilità sociale. Serve poi raggiungere una copertura ottimale, senza escludere "l'obbligatorietà in caso di emergenza", soprattutto in alcune categorie. E garantire un'informazione corretta. Sono queste, in sintesi, le indicazioni del Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che oggi ha pubblicato il parere 'I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione', approvato nel corso della seduta plenaria del 27 novembre.

ORE 10.19 - Possibile celebrare messa col popolo in piena sicurezza. Sarà così anche in occasione dei riti di Natale. Lo sottolinea il pro presidente della Conferenza episcopale italiana Mario Meini, aprendo i lavori della sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente che darà indicazioni in merito.

ORE 10.10 - "L'andamento dell’epidemia del Covid-19 presenta una forte relazione col modello di sviluppo territoriale. La correlazione è statisticamente significativa anche tenendo conto delle diverse caratteristiche demografiche, economiche ed ambientali: il virus non corre lungo i confini regionali, ma segue i modelli di sviluppo economico". È la conclusione del recente studio scientifico "Covid-19 and rural landscape: the case of Italy".

ORE 9.45 - "Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti? Penso che questo non sia un Paese normale". Lo ha dichiarato a 'Buongiorno', su Sky Tg24, il virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'università di Padova.

ORE 9.40 - La Procura di Napoli sta indagando sulla morte di una bimba nata prematuramente da una donna positiva al Covid. Lo riferiscono diversi quotidiani. Il fatto è avvenuto a Napoli, nel Borgo Sant'Antonio Abate. La bimba è nata al sesto mese di gravidanza ma, riferisce il padre, poco dopo essere venuta alla luce è morta. Secondo l'uomo l'ambulanza è arrivata in ritardo, circa mezz'ora dopo la chiamata, e i sanitari sarebbero giunti senza l'attrezzatura adeguata.

ORE 9.30 - "Dobbiamo fare molta attenzione e non correre il rischio di un 'liberi tutti' come questa estate. Avremo tante occasioni per recuperare tutto quello che stiamo perdendo in termini di socialità e di affetti. Dobbiamo fare in modo di garantire la salute garantendo il più possibile il rigore. Se qualcosa potrà cambiare lo vedremo dai dati che verranno fuori. Credo che pur dando qualche possibilità in più, non si possa immaginare di fare un liberi tutti. Altrimenti a gennaio rischiamo di nuovo di trovarci punto e a capo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, ospite di "Radio anch'io" su Radio Raiuno.

ORE 9.05 - In Israele sono stati accertati più di 1.200 casi di coronavirus in 24 ore ed è la prima volta che accade dal 16 ottobre. Lo ha reso noto stamani il vice ministro della Salute, Yoav Kisch. Come riporta Ynet, su 56.000 test effettuati ieri sono stati confermati 1.227 casi con un tasso di positività del 2,2%. In Israele sono 264 le persone ricoverate in condizioni gravi e dall'inizio dell'emergenza sono morte almeno 2.865 persone che erano risultate positive al coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese registra in totale 336.846 casi di Covid-19.

ORE 9 - Lewis Hamilton positivo al coronavirus. Lo fa sapere il team Mercedes-Amg Petronas F1 in una nota, aggiungendo che "non potrà prendere parte al GP di Sakhir di questo fine settimana".

ORE 8.50 - ''Oggi il tema non è più legato a quando stringiamo o a quanto apriamo ma quanto vogliamo bene ai nostri cari. Abbiamo fatto sacrifici grandissimi" per arginare la pandemia di coronavirus, "le forze dell'ordine hanno fatto solo la settimana scorsa 103mila controlli. La propaganda, il negazionismo e il dire 'apriamo perché sennò moriamo' qualche danno lo hanno fatto. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a come ci approcciamo alle feste natalizie perché tutto il sacrificio fatto in questi mesi, anche dal punto di vista economico, potrebbe andare sprecato''. Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia ad 'Agorà'.

ORE 8.35 - "Le libertà che ci siamo presi ad agosto, spiace dirlo in maniera così cruda, ci sono costate più di 5mila morti in questi ultimi mesi. Se lasciamo il virus riprendere, a gennaio pagheremo uno scotto gravissimo in termini sia di ricoveri sia di mortalità". E' il monito di Massimo Andreoni.

ORE 8.15 - “La consapevolezza di essere di fronte alla più grande emergenza sanitaria a memoria umana mi porta a scansare le cose irrilevanti. Uno spreco d'energia. Quello che dobbiamo fare, invece, è continuare a cercare una convergenza e andare tutti nella stessa direzione. Le spirali di confusione fanno solo male”. Così Ilaria Capua in uni'intervista al Corriere della Sera. E sottolinea: "Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente”.

ORE 8.05 - Salgono a 222 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Lucia Prezioso, medico di medicina generale in pensione, è l'ultima vittima ricordata nell''elenco caduti' aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

ORE 7.27 - La Germania registra 13.604 nuovi casi di Covid-19 e altri 388 decessi di persone risultate positive al coronavirus. I dati vengono riportati dall'Istituto Robert Koch. Il bollettino di ieri parlava di 11.169 contagi e 125 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Germania sono in totale 1.067.473 i casi di coronavirus con 16.636 decessi. Sono invece circa 758.800 le persone guarite.

ORE 7.12 - Lascia la task force coronavirus della Casa Bianca Scott Atlas. Esperto di neuroradiologia, sostenitore dell'immunità di gregge, critico riguardo l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico come 'armi' nella lotta al Covid, dopo quattro mesi di lavoro ha pubblicato su Twitter la sua lettera di dimissioni dall' "incarico di consigliere speciale" di Donald Trump.

ORE 7 - Spostamenti, coprifuoco, congiunti. E poi scuola, ristoranti, bar, impianti sciistici. Tutto questo sul tavolo nel confronto tra governo e regioni in vista del varo del nuovo Dpcm per Natale, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà nelle prossime ore e che sostituirà il provvedimento in scadenza il 3 dicembre.