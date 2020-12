Covid Abruzzo, 396 nuovi casi e 13 morti: il bollettino

Afp

Sono 396 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino di oggi. I dati della Regione riportano altri 13 morti.

Sono complessivamente 28420 i casi positivi al Covid 19 registrati nella Regione dall'inizio dell'emergenza. Su 396 nuovi casi, 63 hanno meno di 19 anni. Sale a 906 il bilancio delle vittime con 13 nuovi decessi tra i 68 e i 99 anni: 11 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 9326 dimessi/guariti (+387 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18188 (-4 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 415586 test (+3901 rispetto a ieri).

Ricoverati, invece 697 pazienti (-17 rispetto a ieri), 76 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 17415 (+13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 9211 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+244 rispetto a ieri), 5450 in provincia di Chieti (+87), 5714 in provincia di Pescara (+40), 7590 in provincia di Teramo (+48), 248 fuori regione (+2) e 207 (-25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.