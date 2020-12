Covid, saturimetro: quando e perché è importante averlo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'utilizzo diffuso del saturimetro (o pulsossimetro) "potrebbe ridurre gli accessi potenzialmente inappropriati ai servizi di pronto soccorso degli ospedali, identificando nel contempo prontamente i pazienti che necessitano di una rapida presa in carico da parte dei servizi sanitari". Lo indica la circolare del ministero della Salute sulla gestione domiciliare dei pazienti positivi al coronavirus Sars-CoV-2, in cui l'uso di questo strumento per la misurazione dell'ossigenazione del sangue, indice di funzionalità dei polmoni, ha un ampio spazio.

"Il monitoraggio delle condizioni cliniche e della saturazione dell'ossigeno - si legge nella circolare - andrà proseguito nel soggetto infettato da Sars-CoV-2 per tutta la durata dell'isolamento domiciliare - dispone la circolare - in rapporto alle condizioni cliniche e all'organizzazione territoriale. Il paziente dovrà essere istruito sulla necessità di comunicare una variazione dei parametri rispetto al baseline e, in particolare, dovrà comunicare valori di saturazione di ossigeno inferiori al 92%. Qualora venga esclusa la necessità di ospedalizzazione, potrà essere attivata, con tutte le valutazioni prudenziali di fattibilità del caso, la fornitura di ossigenoterapia domiciliare", si legge nella circolare che indica anche le principali caratteristiche tecniche dei pulsimetri da utilizzare.

La pulsossimetria domiciliare, si legge nella circolare, "eventualmente complementata da una valutazione sotto sforzo in casi selezionati (ad esempio con il 'test della sedia' o con il 'test del cammino'), fornisce un'informazione medica di cruciale importanza per identificare la cosiddetta 'ipossiemia silente', cioè la condizione clinica caratterizzata da bassi livelli ematici di ossigeno in assenza di significativa sensazione soggettiva di dispnea e di rilevazione di segni di iniziale impegno respiratorio tipica di Covid-19 e il conseguente rapido peggioramento clinico del paziente".

Per converso, "valori normali della pulsossimetria forniscono un'informazione affidabile e quantitativa in grado di rendere più sicura la gestione domiciliare".