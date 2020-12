Nuovo Dpcm Natale, congiunti e zona bianca: cosa dice Zaia

(Fotogramma)

"Non abbiamo notizia dell’introduzione della fascia bianca. La base è la zona gialla, non vedo la possibilità di scendere ad un livello più basso". Nel nuovo Dpcm rimarrà l'attuale suddivisione delle regioni in zona rossa, zona arancione e zona gialla. E' la posizione di Luca Zaia, governatore del Veneto, in relazione al confronto tra regioni e governo sul provvedimento. "C'è il grande tema dei ricongiungimenti familiari. Ho letto che qualcuno vorrebbe concederli fino al 20 dicembre. La gente deve lavorare, poi si rischia di creare una calca", dice Zaia.

"Stamattina è stato fatto un bell'incontro, si è parlato ad ampio spettro. Mi aspetto di vedere un testo domani? Sì. Il testo deve avere il parere delle regioni, è inevitabile che ci mandino un testo anche mezz’ora prima della pubblicazione. Le regioni danno il parere, poi il Dpcm può essere modificato o rimanere invariato. L’attuale Dpcm scade a mezzanotte del 3 dicembre, quindi c’è tutto domani e tutto dopodomani", afferma,