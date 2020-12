Poste Italiane: riparte il progetto PAINT con i migliori street artist italiani

In collaborazione con Postenews

E’ ripartito dalla provincia di Rovigo, a Castelnovo Bariano dove si era interrotto per il lockdown, il progetto PAINT - Poste e Artisti Insieme Nel Territorio di Poste Italiane, nell’ambito degli impegni per i piccoli comuni. Un progetto che punta ad aggregare le comunità e a diffondere un nuovo senso estetico educando alla bellezza e al rispetto per l’ambiente.

La riqualificazione degli Uffici Postali, come annuncia l’azienda, affida all’estro dei più importanti e talentuosi street artist italiani le pareti esterne degli edifici, contribuendo anche alla loro valorizzazione.

L’artista Cheko’s ha realizzato un murale attraverso cui, prendendo spunto dalla tradizione del francobollo e della lettera, far conoscere il passato alle nuove generazioni. Innovativa anche la tecnologia anti-smog presente in alcuni dei materiali utilizzati, che contribuisce a catturare le emissioni inquinanti. La promozione di un uso razionale delle risorse e un’attenzione alla ricerca di soluzioni innovative, ricorda Poste, è assunta per garantire la riduzione degli impatti ambientali generati dalla propria attività.

