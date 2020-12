Pregliasco: "Farò il vaccino in diretta tv"

"Verrò volentieri a fare il vaccino in diretta tv". Così il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, parlando a 'Ogni Mattina' su TV8, ha dato al sua disponibilità a vaccinarsi 'in modo pubblico' contro Covid-19 per far passare il messaggio sull'importanza dell'immunizzazione, ricordando come sia "necessario che almeno il 60-70% della popolazione faccia il vaccino affinché sia efficace".