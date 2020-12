Covid Italia, 20.709 contagi e 684 morti

(Fotogramma)

Sono 20.709 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 684 morti che portano il totale a 57.045 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 207.143. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.616 (-47 da ieri).

LAZIO - Sono 1.791 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. Oggi nel Lazio "su oltre 24 mila tamponi (-2.095) si registrano 1.791 casi positivi (+122), 45 decessi (-24) e 780 guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 7%.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.569 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 69 morti.

PIEMONTE - Sono 1.568 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Oggi si sono stati registrati altri 7 morti. I nuovi contagi sono pari all’8,8% dei 17.897 tamponi eseguiti. Dei 1.568 nuovi casi, gli asintomatici sono 682 , pari al 43,5%. I nuovi casi sono 418 di screening, 772 contatti di caso, 378 con indagine in corso, 331 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 68 in ambito scolastico e 1169 tra la popolazione generale.

PUGLIA - Sono 1.668 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 29 morti.

CAMPANIA - Sono 1.842 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania nelle ultime 24 ore dall'analisi di 19.759 tamponi secondo il bollettino di oggi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati scende sotto il 10% ed è pari al 9,3%.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 812 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 26 morti. 7.820 i tamponi eseguiti, positivo il 10,38 per cento dei testati.

SARDEGNA - Sono 445 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti.