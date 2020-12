Covid Sardegna, 445 nuovi casi e 4 morti: il bollettino

Afp

Sono 445 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti.

Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si segnala che i 4 decessi riguardano due uomini e una donna della Città metropolitana di Cagliari, di 79, 70 e 87 anni, e una donna di 94 anni del Sud Sardegna. I pazienti ricoverati in ospedale sono 577 (-6), 66 (-2) quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 13.240, quelle in più guarite sono 259. Dei 22.340 casi positivi complessivamente accertati, 4.628 (+47) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.560 (+93) nel Sud Sardegna, 1.809 (+26) a Oristano, 4.128 (+95) a Nuoro, 8.215 (+184) a Sassari. I tamponi in più effettuati sono stati 3.297.