Covid Valle D'Aosta, 42 nuovi casi e 5 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle D'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti.

I cinque decessi portano il totale complessivo a 322. 1206 casi positivi attuali, -59 rispetto a ieri, di cui 122 ancora ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva, e 1071 in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia, i casi positivi totali sono 6577, + 42, i guariti 5049, + 96, i tamponi fino ad oggi effettuati 61.373, + 460.