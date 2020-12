Emilia Romagna zona gialla? Ecco quando secondo Bonaccini

Foto Fotogramma

"Credo che l'Emilia Romagna da domenica sarà di nuovo zona gialla, aspetto solo l'ufficialità. Se accade è perché le restrizioni delle ultime due settimane hanno pagato e l'Rt è sceso. Ora devono arrivare subito i ristori dal Governo" per le categorie che hanno dovuto chiudere. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione 'L'Aria che tira', su La7.

Bonaccini commenta anche la dichiarazione del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia che ha annunciato che "da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte sarà gialla".

"E' una speranza, ne abbiamo discusso con il ministro della Salute e con Boccia, mi auguro che l'Emilia-Romagna tornerà zona gialla già da domenica prossima".

Con il ritorno alle zone gialle, se il Dpcm non cambierà, "i bar e i ristoranti potranno riaprire alle 18". Questa apertura "andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno", ha detto ancora Bonaccini. "Altrimenti - ha evidenziato - diamo messaggi che non vengono percepiti e capiti. Se aprono vengono aperti con eventuali restrizioni che già oggi in parte ci sono".