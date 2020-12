Torino, in fuga dalle forze dell'ordine: si ritrova in ospedale Covid

Fotogramma

Fuori programma questo pomeriggio per i pazienti ricoverati all’ospedale Covid allestito al Padiglione V del Valentino a Torino. Per sfuggire alle forze dell'ordine che lo inseguivano, un uomo si è introdotto all'interno del sito ospedaliero senza saperlo. Credendo di poter trovare scampo attraverso i bocchettoni d'aria della struttura si è invece trovato inconsapevolmente all'interno dell'ospedale.

A quel punto, lasciatosi scivolare tramite il tubo di afflusso dell'aria calda, si è calato tra le tende dei ricoverati. Immaginabile il suo stupore quando, oltre a prendere atto che la sua fuga non aveva sortito l'effetto sperato, constatava che il luogo aveva caratteristiche non consone alle sue esigenze. Tra l'ilarità dei pazienti, l’uomo ha tentato un'altra fuga, questa volta in senso inverso, dall'interno all'esterno della struttura, dove ad attenderlo invece trovato il personale della vigilanza che lo ha consegnato ai carabinieri.