Autostrade, revocati domiciliari a ex ad Castellucci

Revocati gli arresti domiciliari a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, arrestato l'11 novembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere antirumore. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova, stabilendo per il manager una misura interdittiva. Resta ai domiciliari invece l'altro manager arrestato, Michele Donferri Mitelli, ex dirigente di Autostrade.

"Siamo molto soddisfatti per la revoca dei domiciliari. Avevamo detto sin da subito che la misura ci sembrava sproporzionata. Aspettiamo di leggere le motivazioni". Così l'avvocato Carlo Longari, legale di Castellucci, dopo la decisione del Tribunale del Riesame.