Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo

(Afp)

Le ultime news sull'emergenza Coronavirus in Italia e all'estero. Il nuovo Dpcm 3 dicembre e le misure in vista di Natale, oggi in discussione. Zone rosse e arancioni, cosa cambia dopo i nuovi provvedimenti del governo. Le novità sui vaccini, i pareri degli esperti, i bollettini dei contagi.

ORE 9.25 - Tre ex presidenti americani scendono in campo per sostenere la campagna di vaccinazione anti Covid: per promuovere il ricorso all'antidoto da parte dei cittadini Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv. Un'iniziativa con cui sperano di sostenere gli sforzi delle autorità sanitarie che saranno impegnate a convincere l'opinione pubblica sulla sicurezza del vaccino e sulla necessità di sottoporvisi una volta che la US Food and Drug Administration ne avrà autorizzato la distribuzione.

ORE 9.00 - Sono 929 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Toscana, secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente della Regione, Eugenio Giani.

ORE 8.30 - "Di fatto credo che, entro la fine dell'estate o i primi mesi dell'autunno" 2021, "dovremo avere completato tutto il piano di somministrazione" del vaccino anti-Covid, arrivando quindi a concludere sull'intera popolazione "quella che a tutti gli effetti può essere definita la più grande campagna di vaccinazione di massa che ha mai avuto corso nel Paese". Lo ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), intervenuto ad 'Agorà' su Rai3.

ORE 8.00 - Stop agli spostamenti tra Regioni diverse dal 21 dicembre al 6 gennaio. Vietato il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio muoversi tra Comuni diversi. Confermata la chiusura degli impianti sciistici. Passa la linea dura nel nuovo Dpcm con le misure per le festività natalizie approvato nella notte e che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre, e resterà valido per 50 giorni.

ORE 7.15 - Dopo il record di ieri, con oltre 100mila persone ricoverate negli ospedali americani, gli Stati Uniti segnano un nuovo primato: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.731 morti a causa del coronavirus, la cifra più alta dall'aprile scorso. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, secondo cui dall'inizio della pandemia si contano negli Stati Uniti 273.181 decessi.