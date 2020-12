Covid, Papa dona vaccini antinfluenzali e tamponi a trans e poveri

Foto Adnkronos

La generosità del Papa è andata ancora una volta a favore dei transessuali e degli homeless di Torvaianica, cittadina del litorale romano. In questo caso Bergoglio, che già aveva provveduto ad aiutare i trans nella prima ondata di Covid, ha fatto arrivare vaccini antinfluenzali e tamponi. "Ci troviamo in un contesto di grande difficoltà- spiega all’Adnkronos il parroco di Torvaianica, don Andrea Conocchia -. Le persone transessuali, per il coprifuoco, non lavorano praticamente più e hanno molta paura. E così ho chiesto nuovamente aiuto all’Elemosiniere del Papa".

Il Pontefice, tramite il braccio caritativo , il card. Konrad Krajewski, ieri ha fatto arrivare a Torvaianica vaccini antinfluenzali e tamponi con una ambulanza. "Sono riusciti a beneficiarne una quarantina di persone tra transessuali e senza tetto che vivono sulle panchine o tra una barca e l’altra in riva al mare. - spiega il sacerdote- Alcune trans era la prima volta che si vaccinavano. E, fortunatamente, sono tutte risultate negative al coronavirus".

I transessuali di Torvaianica hanno reso grazie al Signore per la salute: "Dio è grande e mi ama. Grazie a Papa Francesco, lo amiamo tanto ", hanno detto dopo essersi tamponate in un audio messaggio al loro parroco. Don Andrea Conocchia osserva: "Si è trattato di un altro bellissimo momento di vicinanza del Papa".